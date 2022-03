Edimar no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 04/03/2022 17:25

Rio - O lateral-esquerdo Edimar, que atualmente defende a camisa do Vasco da Gama, pode atingir um recorde pessoal no duelo contra o Flamengo, no próximo domingo (6). O jogador, que possui passagens por clubes como Red Bull Bragantino, Cruzeiro e São Paulo, fará o jogo número 400 de sua carreira, caso entre em campo no confronto contra o Rubro-Negro.

O atleta, cria da base do Cruzeiro, chegou a passar por diversos clubes ao redor do Brasil e do Mundo. Entre as equipes internacionais que Edimar atuou, estão: Braga (Portugal), CFR Cluj (Romênia), Rio Ave (Portugal), Chievo Verona (Itália), Xanthi (Grécia) e Córdoba (Espanha). Nos clubes nacionais, estão: Cruzeiro, Guarani-MG, Tupi, Ipatinga, São Paulo, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama.

Em sua passagem pelo Córdoba, Edimar se envolveu numa polêmica com Cristiano Ronaldo, em um duelo contra o Real Madrid. O lateral-esquerdo da equipe Merengue, Marcelo, fez um cruzamento para o português, que acabou sendo desarmado pelo atual atleta do Vasco. No entanto, o atacante cinco vezes vencedor do prêmio Bola de Ouro, perdeu a cabeça e agrediu Edimar com um chute na canela e um soco no rosto. Confira o momento:

Na ocasião, Cristiano Ronaldo foi expulso, e tomou dois jogos de suspensão por conta da agressão. Em sua conta no Twitter, o atual camisa sete do Manchester United pediu desculpas ao atleta brasileiro.

Pido disculpas a todos y especialmente a Edimar por mi acto irreflexivo en el partido de hoy. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 24, 2015

"Peço desculpas a todos e principalmente ao Edimar pelo meu ato impensado na partida de hoje", publicou Cristiano Ronaldo, em 2015.

Em entrevista ao canal "ESPN", o atleta comentou que desculpa o astro português, e que até não se lembrava mais do episódio.

"Não tem nenhum problema, Cristiano. Fica tranquilo, isso fica no jogo. Eu até tinha esquecido disso tudo", disse Edimar.

Desde que chegou ao Vasco da Gama, no começo deste ano, o lateral foi titular em seis dos dez jogos do Cruzmaltino na temporada, obtendo bons desempenhos, e, inclusive, foi o autor da assistência do segundo gol de Getúlio, na vitória do Cruzmaltino sobre o Madureira por 3 a 1, na quarta rodada do Campeonato Carioca.



Ao que tudo indica, o técnico Zé Ricardo deve escalar o lateral-esquerdo, de 35 anos, na equipe titular para o confronto contra o Flamengo, fazendo com que o jogador chegue a marca de 400 jogos em sua carreira.

Como dito anteriormente, o Cruzmaltino enfrentará o Rubro-Negro no próximo domingo (6), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Atualmente, o Clube da Gávea está na segunda colocação da competição, com 20 pontos, enquanto o Gigante da Colina vem logo atrás, com 19 pontos.