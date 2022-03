Raniel e Nenê - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 04/03/2022 11:55

Rio - A temporada de 2022 começou morna dentro de campo para o Vasco. O Cruzmaltino tem conseguido vitórias contra os clubes pequenos no Carioca e também avançou de fase na Copa do Brasil, porém, a equipe de Zé Ricardo ainda não teve uma atuação que deixasse os torcedores empolgados. O fio de esperança vascaíno tem estado na dupla formada por Raniel e Nenê.

O veterano, de 40 anos, é um velho conhecido dos vascaínos. Em mais uma boa temporada, Nenê segue mostrando o seu futebol e sendo decisivo. Em oito jogos, ele marcou cinco gols e ainda deu três assistências em favor do Vasco.

Nesta temporada, o Vovô parece ter encontrado um parceiro de peso. Recém-contratado e ex-jogador do Cruzeiro e do Santos, Raniel vem agradando no começo pelo Vasco. O atacante entrou em campo em dez jogos e marcou seis vezes com a camisa do clube carioca. O último na vitória sobre contra a Ferroviária, de Araraquara, pela Copa do Brasil, com assistência de Nenê.

"É preciso estar ligado em todos os momentos. Centroavante às vezes recebe apenas uma bola no jogo e não pode errar. Graças a Deus, eu pude acertar ali e ajudar na conquista dessa vitória. Agradecer também ao Nenê, que acertou um belo cruzamento. Mas o mais importante é o conjunto e a gente saiu com essa classificação", disse Raniel.

Neste domingo, a dupla terá pela frente o Flamengo, em clássico importante pela Taça Guanabara. Em busca de uma vitória sobre o maior rival, a equipe de Zé Ricardo precisa evoluir para se mostrar competitiva contra equipes mais qualificadas.