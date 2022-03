Arma de fogo - Reprodução

Arma de fogo Reprodução

Publicado 04/03/2022 19:32

Rio - O volante do Vasco da Gama, Zé Gabriel, foi assaltado na noite desta quinta-feira (3), enquanto retornava de Araraquara, onde o Cruzmaltino bateu o Ferroviária por 1 a 0, pela Copa do Brasil. O atleta teve seu veículo roubado na Linha Amarela, bem próximo do Estádio Nilton Santos.

Zé Gabriel desembarcou no Aeroporto do Galeão, junto com os demais atletas do elenco Cruzmaltino. Porém, foi surpreendido pelos assaltantes enquanto estava indo para a sua casa, e entregou rapidamente o veículo, sem reagir ao assalto.

Segundo a assessoria de imprensa do Vasco da Gama, o volante prestou Boletim de Ocorrência em uma delegacia, e foi acompanhado de funcionários do time. Ainda segundo o clube, o atleta já conseguiu recuperar o seu veículo. Confira a nota do Gigante da Colina:

"O Vasco da Gama informa que o atleta Zé Gabriel foi vítima de assalto na noite desta quinta-feira (03/03), momentos após desembarcar no Rio de Janeiro vindo de Araraquara (SP).



O jogador teve o carro roubado, mas passa bem e se apresenta normalmente nesta sexta-feira (04). Acompanhado por profissionais do Clube, Zé Gabriel se dirigiu à delegacia para prestar depoimento e registrar o Boletim de Ocorrência.



O Vasco da Gama lamenta o ocorrido e comunica que vem prestando apoio ao atleta através dos Departamentos de Futebol e Jurídico."