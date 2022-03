Zé Ricardo ainda busca melhor desempenho do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 06/03/2022 11:18 | Atualizado 06/03/2022 11:53

Resta um mês para o início da Série B, e o Vasco precisa evoluir em campo para fazer uma campanha consistente. As duas últimas atuações ligaram o sinal de alerta para uma queda vertiginosa de rendimento. O time pouco criou contra Fluminense e Ferroviária e sucumbiu diante do rival. Neste domingo, o grupo terá pela frente o terceiro clássico da temporada e buscará a primeira vitória sobre um rival no Carioca.

No ano passado, Marcelo Cabo tentava fazer o time engrenar e na melhor atuação de um elenco que decepcionou, venceu o Flamengo por 3 a 1. Ganhar um clássico é importante para elevar o ânimo, mas não pode definir o restante da temporada. O desempenho do último duelo mascarou diversos problemas apresentados ao longo da fraca campanha na Série B.



O grande problema do duelo contra o Tricolor não foi só a derrota em si, mas a falta de competitividade da equipe. O Vasco praticamente não entrou em campo e só levou algum perigo na bola parada de Nenê. O saldo poderia ser ainda mais negativo se não fosse o goleiro Thiago Rodrigues, que tem feito boas partidas.



O arqueiro também contribuiu para conter os ataques e finalizações da Ferroviária, em Araraquara. Em mais uma grande atuação, ele fez defesas importantes e em poucos jogos tem se firmado na posição. O elenco ainda passa por uma intensa reformulação, mas está longe de ser o ideal para a Série B. São dois meses de trabalho e nem todos os reforços jogaram com certa frequência, mas a queda de rendimento é notória.



A esperança do investimento da SAF segue em pauta e terá a decisão a partir dos próximos passos. Antes disso, o empréstimo de R$ 70 milhões será utilizado para quitar salários e trazer alguns nomes para posições carentes. As pontas não têm peças de reposição ou titulares absolutos e necessitam serem reforçadas. O meio de campo não é diferente, e depende totalmente de Nenê.



Portanto, vencer o rival neste domingo não é essencial para continuar no campeonato (já está classificado), mas é ideal para a sequência do trabalho (moral e confiança da equipe). A campanha já é superior a de 2021, mas a proximidade da Série B e a distância para atuações mais consistentes preocupam a torcida.



Em 2021, o Vasco não perdeu clássicos na Taça Guanabara com uma vitória e dois empates. Porém, ficou em quinto, fora das semifinais e teve que se contentar com a Taça Rio. Depois de ficar 17 jogos sem vencer o Flamengo, o triunfo do ano passado quebrou o jejum, e o Gigante da Colina terá a chance de vencer novamente neste domingo.

Confira os últimos clássicos do Vasco

2022

Vasco 0 x 1 Botafogo - Campeonato Carioca

Vasco 0 x 2 Fluminense - Campeonato Carioca



2021

Vasco 1 x 1 Botafogo - Campeonato Carioca

Vasco 1 x 1 Fluminense - Campeonato Carioca

Vasco 3 x 1 Flamengo - Campeonato Carioca

Vasco 1 x 0 Botafogo - Taça Rio

Vasco 0 x 1 Botafogo - Taça Rio

Vasco 0 x 2 Botafogo - Brasileirão - Série B

Vasco 0 x 4 Botafogo - Brasileirão - Série B