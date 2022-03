Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 07/03/2022 18:20

Rio - O Vasco anunciou nesta segunda-feira (7), a contratação do volante Kauã Moura, ex-jogador do Flamengo, para reforçar o elenco do sub-20 nesta temporada. Enquanto o Cruz-Maltino trabalha para iniciar a reestruturação institucional, a diretoria se movimentou também no mercado de transferência para a categoria de base.

Vasco fecha contratação do volante Kauã Moura Foto: Divulgação/Vasco

Confira a nota publicada no site oficial do Vasco:

"Visando fortalecer ainda mais as categorias de base, o Club de Regatas Vasco da Gama acertou a contratação do volante Kauã Moura, nascido em 2004, para a equipe Sub-20. Ele assinou contrato de formação até fevereiro de 2023.

O volante chega após observação do setor de Captação e Análise de Mercado. Ele estava no elenco Sub-17 do Flamengo e vai reforçar o elenco comandado pelo técnico Igor Guerra. Além dele, o treinador também conta para a posição nomes como Rodrigo, Barros e Lucas Eduardo. Os dois últimos também atuaram a temporada passada pela categoria Sub-17".