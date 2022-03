Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 07/03/2022 09:00

Rio - Após a polêmica envolvendo um suposto pênalti não marcado contra o Flamengo, no último domingo, o Vasco irá enviar representantes à sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) para uma reunião com a Comissão de Arbitragem. O objetivo do encontro é avaliar os áudios e as imagens da atuação do VAR no clássico do Nilton Santos.

Após o fim da partida, o presidente Jorge Salgado reclamou do fato do VAR não ter recomendado ao árbitro a revisão do suposto toque de mão de João Gomes, do Flamengo, em lance no fim da partida no Nilton Santos.

"Saí triste mas satisfeito com a entrega do time. Não merecíamos perder. E se há dúvidas, tem que chamar o VAR. E foram vários os lances!", escreveu o presidente do Vasco no Twitter.

Com o resultado, o Vasco perdeu a oportunidade de conseguir ficar na segunda colocação do Carioca e ter vantagem de dois resultados iguais na semifinal da competição. O Cruzmaltino está classificado, além de Fluminense, Flamengo e Botafogo.