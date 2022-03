Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 07/03/2022 15:17

O Vasco recebeu, na última sexta-feira (4), R$ 70 milhões referente ao empréstimo da 777 Partners. Com o valor em mãos, o clube vai priorizar o pagamento de salários atrasados e, já nesta segunda (7), começou a depositar os vencimentos de jogadores e funcionários.

Aprovado pelo Conselho Deliberativo do Vasco no dia 24 de fevereiro, o valor foi transferido pelo grupo americano no dia seguinte, porém a paralisação do expediente bancário por conta do Carnaval e toda a burocracia que envolve uma transferência internacional fizeram com que o dinheiro caísse na conta do clube após uma semana.

Os R$ 70 milhões fazem parte do memorado assinado pelo presidente Jorge Salgado e pela 777 Partners, em Miami, no dia 21 de fevereiro. Contudo, não representa um acordo selado pela venda da SAF. Caso o vínculo seja concretizado, o empréstimo inicial será descontado do investimento total de R$ 700 milhões.

Se a venda não for aprovada, esse valor será tratado como um empréstimo comum e terá de ser quitado com juros e correções até o dia 16 de setembro de 2022. A taxa de juros é de 15% ao ano, e como garantia, foram dadas as opções de compra de quatro jogadores, esses que não tiveram os nomes revelados.