Philippe CoutinhoDivulgação / Aston Villa

Publicado 08/03/2022 16:41

Rio - O meia Philippe Coutinho, de 29 anos, foi revelado pelo Vasco e vendido bem cedo pelo clube carioca para a Inter de Milão em 2010. Porém, doze anos depois, o jogador poderá render mais uma compensação financeira ao clube carioca. Emprestado pelo Barcelona ao Aston Villa, Coutinho pode ser negociado em definitivo com o clube inglês.

O ex-jogador do Liverpool e atual técnico do Aston Villa, Steven Gerrard, fez muitos elogios a Coutinho, que vive boa fase no clube inglês e pediu sua compra em definitivo junto ao Barcelona.

"Tudo o que posso fazer é dar a minha opinião. Os que mandam estão vendo os jogos e tomarão a decisão final. Phil demonstrou até agora tudo o que é capaz", afirmou.

Para tirar Coutinho do Barcelona de vez, o Aston Villa terá de pagar 40 milhões de euros, cerca de R$ 222 milhões. Pelo mecanismo de solidariedade, o Vasco teria direito a receber 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões) pela transferência do meia brasileiro.