Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 08/03/2022 12:31

Após receber os R$ 70 milhões referente ao empréstimo da 777 Partners, o Vasco colocou em dia os salários de jogadores e funcionários. Vencimentos de janeiro e fevereiro foram quitados com parte do empréstimo feito pelo grupo investidor americano.

Desde a época de Eurico Miranda, o Vasco possui um acordo informal em que o pagamento de salários deve ser feito até o dia 20 do mês seguinte. Com o valor recebido pela 777, o clube "adiantou" os salários de fevereiro e planeja, a partir de agora, pagar no quinto dia útil de cada mês, como é determinado pela lei trabalhista.

Iniciados nesta segunda-feira, alguns pagamentos continuam sendo feitos nesta terça-feira, que é a situação de colaboradores que trabalham como pessoa jurídica (PJs). Eles estavam sem receber desde setembro e o valor devido está sendo pago ao decorrer do dia. O esperado é que a dívida seja quitada até o final desta terça.

Os R$ 70 milhões fazem parte do memorado assinado pelo presidente Jorge Salgado e pela 777 Partners, em Miami, no dia 21 de fevereiro. Contudo, não representa um acordo selado pela venda da SAF. Caso o vínculo seja concretizado, o empréstimo inicial será descontado do investimento total de R$ 700 milhões.