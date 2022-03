Torcida do Vasco fez grande festa na chegada do elenco - Reprodução/Twitter

Torcida do Vasco fez grande festa na chegada do elenco Reprodução/Twitter

Publicado 08/03/2022 18:27

Rio - Festa na recepção. Nem chega a ser novidade, mas foi o que fez a torcida do Vasco na chegada da delegação a Petrolina (PE), na tarde desta terça-feira. Nene, Raniel e companhia desembarcaram no Aeroporto Nilo Coelho por volta das 17h, e vão ficar concentrados na cidade pernambucana para o duelo contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Dezenas de torcedores foram ao aeroporto apoiar os jogadores, que vão buscar a classificação no jogo único válido pela segunda fase da competição. Os times já se enfrentaram pelo mesmo torneio em 2019, quando o Cruz-Maltino avançou.

O time que chegar à terceira fase vai garantir ao clube R$ 1,9 milhão. O valor é relativo à premiação da competição.