Germán Cano, nos tempos de Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Germán Cano, nos tempos de VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 09/03/2022 10:00

Rio - O atacante Germán Cano, de 34 anos, deixou o Vasco no fim da última temporada, porém, o Cruzmaltino não quitou todas as dívidas que tinha com o argentino. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", o clube carioca tenta um acordo para resolver as pendências com o atacante.

De acordo com o canal, a dívida do Vasco com Cano é de quase R$ 4 milhões. O Cruzmaltino tenta um acordo amigável com o argentino para evitar ações na Justiça. Recentemente, o clube carioca recebeu cerca de R$ 70 milhões da 777 Partners, grupo de investimento que irá adquirir a SAF do clube, e quitou salários atrasados de jogadores e funcionários.

Cano chegou ao Vasco em 2020 e foi o principal destaque do clube carioca nas últimas duas temporadas. Sem um acerto financeiro, o argentino acabou deixando o Cruzmaltino e acertando com o Fluminense.