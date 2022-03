Matías Galarza - Rafael Ribeiro/Vasco

Matías GalarzaRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 09/03/2022 15:00

Rio - Nascido no Paraguai, o meia do Vasco, Matías Galarza, marcou presença na delegação do Olimpia para dar uma "força" aos compatriotas, antes do jogo pela pré-Libertadores contra o Fluminense, nesta quarta-feira. Em imagens divulgadas pelo jornalista Juan José Pérez, da Radio Cáritas, do Paraguai, o meia cruzmaltino se reuniu com Hugo Quintana e Diego Duarte.

Os dois jogadores são jovens e fizeram parte da base do clube paraguaio, assim como Galarza que acabou sendo negociado pelo Vasco. O Olimpia encara o Fluminense, no Nilton Santos, pelo confronto de ida do mata-mata. A equipe que levar a melhor no confronto se classifica para a fase de grupos da Libertadores.

Matías Galarza, de 20 anos, chegou ao Vasco no segundo semestre de 2020. No ano passado, o jovem começou bem, sendo titular durante boa parte do primeiro semestre com Marcelo Cabo. Após a saída do técnico, o jovem acabou perdendo espaço.

Na atual temporada, o paraguaio entrou em campo em cinco vezes. No total, Galarza atuou em 41 partidas, fez três gols e deu três assistências com a camisa do clube de São Januário.