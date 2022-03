Zé Ricardo, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 09/03/2022 20:45

Rio - O Vasco está escalado para enfrentar o Juazeirense, às 21h30, nesta quarta-feira, no Estádio Adauto Moraes, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida é válida pelo mata-mata e, caso termine em empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

Escalação do Vasco Foto: Divulgação/Vasco

Com o retorno de Weverton pela lateral-direita e Raniel no ataque, o Cruz-Maltino está preparado para buscar a vaga na próxima fase decisiva da Copa do Brasil.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Anderson Conceição, Juan Quintero e Edimar; Zé Gabriel, Juninho e Bruno Nazário; Gabriel Pec, Nenê e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.