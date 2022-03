Julião renovou com o Vasco até 2025 - Matheus Babo/Vasco

Julião renovou com o Vasco até 2025Matheus Babo/Vasco

Publicado 09/03/2022 16:16

Um dos destaques do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, Julião renovou com o Vasco e estendeu seu contrato até fevereiro de 2025. O lateral-esquerdo de 18 anos faz parte da Geração de 2003, considera promissora no clube.



"Tive um bom início de ano, com um bom desempenho na Copinha. Espero manter essa perfomance ao longo do ano e conquistar ainda mais coisas boas pela frente", disse Julião ao site oficial do Vasco.



Além de lateral, o jovem também pode atuar como zagueiro e sua polivalência é muito bem-vista no clube. Julião, que chegou ao Vasco em 2015 com 12 anos, foi titular durante boa parte de 2021 e chegou ao sub-20 ano passado, após se destacar nas outras categorias.