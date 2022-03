Lance durante partida entre Juazeirense e Vasco, válido pela Copa do Brasil, realizado na cidade de Juazeiro, BA, nesta quarta feira, 09. - IVAN CRUZ/FUTURA PRESS

Lance durante partida entre Juazeirense e Vasco, válido pela Copa do Brasil, realizado na cidade de Juazeiro, BA, nesta quarta feira, 09.IVAN CRUZ/FUTURA PRESS

Publicado 09/03/2022 23:42

Rio - O Vasco empatou por 1 a 1 com a Juazeirense nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, e levou o duelo do mata-mata para os pênaltis. Na ocasião, o Cruz-Maltino sofreu a derrota por 4 a 2 e perdeu a oportunidade de se classificar para a terceira fase do torneio nacional.



Logo no início da partida, o Vasco abriu o placar, aos cinco minutos, com o primeiro gol do meia Bruno Nazário. Após receber longo lançamento de Nenê pela esquerda, Gabriel Pec cruzou na medida para o camisa 7 empurrar para o fundo do gol de Rodrigo Calaça.



Após o gol, o Juazeirense tentou ameaçar a zaga do Vasco. Aos 13 minutos, a equipe do técnico Barbosinha disparou pela esquerda com Nildo Petrolina, que cruzou para dentro da área e Deysinho, com uma bela cabeçada, obrigou o goleiro Thiago Rodrigues a espalmar e fazer uma excelente defesa.



No entanto, com o campo irregular do Estádio Adauto Moraes, o jogo do Vasco ficou preso e não teve produtividade para poder criar mais jogadas perigosas. Durante a troca de passes, o Cruz-Maltino sofreu para envolver o Juazeirense, com a bola quicando no gramado.



Por outro lado, aos 22 minutos, o Juazeirense, mandante da partida, demonstrou como que age em situações como esta com o gramado irregular. Na ocasião, a equipe baiana cruzou a bola para dentro da área do Vasco, obrigando o zagueiro Anderson Conceição a afastar o perigo. Em seguida, Anicete recuperou a bola, dominou e finalizou forte para a defesa tranquila de Thiago Rodrigues.

Após o gol do Vasco, o time de Zé Ricardo não soube aproveitar mais as oportunidades. Por outro lado, isso não foi problema para o Juazeirense, mandante da partida, que tentou encontrar as falhas defensivas do Cruz-Maltino. A equipe carioca abaixou as linhas e procurou agir em contra-ataque para surpreender o Cancão de Fogo.



Aos 29 minutos, Juazeirense reapareceu para com uma bela cobrança de falta de Clébson, que disparou um forte chute pela direita, mas sem contar com a boa defesa de Thiago Rodrigues, que caiu na hora certa para defender.



Nada é por acaso, e por isso, o Juazeirense conseguiu empatar a partida. Aos 34 minutos, Nildo Petrolina voltou a ameaçar o Vasco, após cruzamento de Dadinha. Na ocasião, o lateral-direito jogou a bola na área e o lateral-esquerdo apareceu, de surpresa, com uma forte finalização, sem chances para Thiago Rodrigues evitar o gol de empate.

No entanto, aos 23 minutos, o Vasco se posicionou e tentou surpreender o Juazeirense. Durante a saída de bola da equipe mandante, a defesa do time de Barbosinha se atrapalhou e deixou Gabriel Pec recuperar a bola, que abriu pela direita para Figueiredo dominar e finalizar por cima do gol de Rodrigo Calaça. O Cruz-Maltino teve uma boa oportunidade para ampliar o placar, mas não conseguiu ser efetivo.

Após o fim do tempo regulamentar, Vasco e Juazeirense levaram o confronto para a disputa de pênaltis. Na primeira cobrança, Clébson converteu e marcou o primeiro gol do Cancão de Fogo. Em seguida, Nenê desperdiçou após Rodrigo Calaça defender o chute do meio-campista.

Na segunda oportunidade, Wendell fez o segundo gol e deixou o Juazeirense na frente do placar. No entanto, Yuri apareceu para cobrar o pênalti e diminuir para o Vasco. O Cancão de Fogo não errou a terceira cobrança e Ian Augusto ampliou para o time baiano. Por outro lado, o atacante Raniel fez o segundo do Cruz-Maltino e ficou próximo do empate na disputa.

No entanto, Nildo Petrolina fez o quarto gol e não desperdiçou a oportunidade, assim como, fez no tempo regulamentar. Na última cobrança, o zagueiro Anderson Conceição esbarrou na defesa de Rodrigo Calaça e viu o Vasco ser eliminado da Copa do Brasil.