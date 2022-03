Zé Ricardo - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 10/03/2022 10:00

Rio - O Vasco deu adeus a sua participação na Copa do Brasil, após perder nos pênaltis para a Juazeirense, na última quarta-feira. O técnico Zé Ricardo admitiu que o resultado aumenta a pressão sobre ele no cargo cruzmaltino, mas fez questão de lembrar que o principal objetivo da equipe na temporada é o acesso para a Série A.

"Trabalhar em clube grande é sempre pressão. Quando o resultado não acontece, há pressão. Nós sabíamos nesse retorno ao clube que seria um desafio muito grande e temos convicção junto com o grupo, com a direção buscando soluções, que podemos buscar o grande objetivo do ano que é a volta à Série A", afirmou.

O técnico ressaltou a importância do Vasco melhorar o elenco com reforços, mas preferiu não fazer qualquer prognóstico de como ficaria o grupo, antes da chegada de novos jogadores.

"Todo o grande clube tem de estar buscando se reforçar. Não me sinto à vontade para falar disso agora, afinal, são nomes falados internamente. A gente tenta dar um peso maior, trazer jogadores que possam chegar e jogar. Tenho de enaltecer o grupo que está aqui. Ele comprou a ideia de subir para a Série A. Se eu começar a falar de atletas que não estão aqui, poderia ser negativo", opinou.