Zé Ricardo, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 11/03/2022 16:41

Rio - Após a eliminação precoce na Copa do Brasil para o Juazeirense, nos pênaltis, o Vasco da Gama vive um momento de preocupação, tanto da diretoria quanto da torcida, que voltou a pressionar o clube por reforços para o elenco. Em entrevista na manhã desta sexta-feira (11), o técnico Zé Ricardo comentou sobre a possibilidade de novos atletas se juntarem ao elenco do Cruzmaltino.

"Todo o grande clube tem de estar buscando se reforçar. Não me sinto à vontade para falar disso agora, afinal, são nomes falados internamente. A gente tenta dar um peso maior, trazer jogadores que possam chegar e jogar. Tenho de enaltecer o grupo que está aqui. Ele comprou a ideia de subir para a Série A. Se eu começar a falar de atletas que não estão aqui, poderia ser negativo", disse o treinador.

Zé Ricardo ainda comentou sobre a eliminação da Copa do Brasil, e disse que o elenco seguirá se preparando para os próximos desafios, tentando corrigir os erros cometidos pelo clube no duelo contra a Juazeirense.

"Temos de seguir o nosso planejamento. Queria ter avançado na Copa do Brasil. Temos de continuar trabalhando e treinando. Tivemos muitos jogos nos últimos dias. Lamento a eliminação, mas temos de corrigir os erros e melhorar", declarou o técnico Zé Ricardo.

O próximo duelo do Vasco da Gama é no domingo (13), contra o Resende, pela 11ª, e última, rodada do Campeonato Carioca, às 16h (horário de Brasíia), em São Januário. Atualmente o Cruzmaltino ocupa a 4ª colocação, com 19 pontos. Caso ganhe do Resende, e o Botafogo não vença o Audax, o Gigante da Colina enfrentará o Flamengo nas semifinais. Caso haja qualquer outra combinação de resultados, o adversário da equipe de Zé Ricardo será o campeão da Taça Guanabara, Fluminense.