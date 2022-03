Zé Ricardo - Cleber Mendes

Publicado 11/03/2022

Rio - A eliminação para o Juazeirense na Copa do Brasil intensificou a procura do Vasco por reforços para a Série B. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino deverá contratar ao menos seis jogadores para fortalecer o elenco, em busca do acesso para a elite do futebol brasileiro.

A principal prioridade seria a contratação de um atacante de lado. A posição é considerada a mais carente no elenco cruzmaltino. Mas as buscas não para por ai. O Cruzmaltino deseja a contratação de dois meias, sendo um apoiador e outro volante, mais um zagueiro, um lateral e também um centroavante para ficar como opção no banco para Raniel.

Eliminado na Copa do Brasil, o Vasco só tem pela frente na temporada: o Campeonato Carioca, que irá iniciar as semifinais em breve, e a Série B, que terá o seu começo no próximo mês.