Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 PartnersDivulgação

Publicado 12/03/2022 11:16

om participação acionária no Genoa, da Itália, e ndo Sevilla, da Espanha, a 777 Partners pretende assumir 70% da SAF do Vasco, mas antes adquiriu 100% de um outro clube tradicional, só que da Bélgica. O Standard de Liège anunciou na noite de sexta-feira que acertou a venda à empresa norte-americana.

De acordo com o comunicado, o contrato será assinado nas próximas semanas, após os últimos processos burocráticos. O clube belga também afirmou que um dos motivos para o interesse da 777 Partners foi o perfil popular, com tradição e títulos no país. Também pesou a formação de jovens jogadores, de onde a empresa pode obter lucro.



No texto, o Standard de Liège também faz referência ao processo de compra de 70% da SAF do Vasco e lembrou os outros clubes que fazem parte da empresa norte-americana.



Na última quinta-feira, o Gigante da Colina deu mais um passo rumo à aprovação da venda à 777 Partners com a definição no Conselho Deliberativo de até quatro etapas para o processo de formatação e compra da SAF. A empresa promete investir R$ 700 milhões ao longo dos anos e já pagou R$ 70 milhões, que neste momento foram utilizados como empréstimo-ponte para pagamento de contas mais urgentes, como salários atrasados.