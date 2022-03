Zé Ricardo - Cleber Mendes

Zé Ricardo Cleber Mendes

Publicado 13/03/2022 07:13 | Atualizado 13/03/2022 09:06

Ainda de cabeça inchada com a eliminação precoce na Copa do Brasil, para a Juazeirense, na quarta-feira, o que resta ao Vasco é seguir em frente. Hoje, às 16H, o Cruzmaltino encara o Resende, em São Januário, para tentar chegar com a moral elevada nas semifinais do Cariocão.



Comandante do Gigante da Colina, Zé Ricardo está cada vez mais pressionado em seu cargo. Para tentar recuperar a confiança dos vascaínos, o Estadual é uma peça importante, já que além dele, a única competição que resta ao clube nesta temporada é a Série B.



Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, que sofreu no início da Taça Guanabara, o volante Yuri Lara, que atuou contra a Juazeirense, falou sobre a desconfiança da torcida.



"(A eliminação) foi um golpe duro, não esperávamos sair assim precocemente. Não consegui dormir direito, não só eu. Temos que olhar pra frente, evitar falar muito e trabalhar mais. Focar no estadual, temos um ano novo. Espero que a torcida possa confiar na gente, é difícil falar após a derrota, mas a gente sabe que pode dar mais. Que a torcida possa vir com a gente. Se está sendo difícil com eles, imagina sem eles lá nos apoiando", disse o camisa 5, em entrevista coletiva concedida na sexta-feira.



Sobre o adversário da semifinal, que pode ser Fluminense ou Flamengo, Yuri disse não ter preferência.



"Não temos preferência de quem enfrentar na semifinal. Temos que entrar ligados no domingo para fazer o resultado em casa, ganhar confiança e dar uma resposta para nós mesmos e para a torcida. Temos que trabalhar muito para chegar forte na semifinal", finalizou.

VASCO

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Juan Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Nenê,

Gabriel Pec e Riquelme; Figueiredo. Técnico: Zé Ricardo.



RESENDE

Jefferson Luís; Juninho, Joanderson, Heitor e Douglas; João Felipe, Biancucchi e Brendon; Igor Bolt, Jeffinho e Macena. Técnico: Sandro Sargentim.