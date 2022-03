Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 13/03/2022 12:54

Rio - O atacante Lucas Oliveira, do Bangu, será o novo reforço do Vasco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 21 anos é um dos destaques do Estadual e assinará contrato com o Cruz-Maltino após o fim do Carioca. A informação é do portal "GE".

Lucas Oliveira será o novo reforço do Vasco Foto: Raphael Santos/Bangu

No último sábado, Lucas encerrou a sua participação pelo Bangu na derrota por 6 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. Anteriormente, o atacante foi um dos destaques do Alvirrubro no duelo contra o Vasco, em São Januário. Ele é um dos atletas com mais dribles certos no Campeonato Carioca.

Por outro lado, apesar de ter sido derrotado pelo seu futuro clube por 2 a 0, o jovem jogador chamou a atenção do Cruz-Maltino. Com carência no ataque para atleta de velocidade, Lucas Oliveira chega para suprir e disputar a posição com Gabriel Pec e Jhon Sanchéz.