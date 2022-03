Vasco vence o Resende e se despede da Taça Guanabara - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Vasco vence o Resende e se despede da Taça GuanabaraFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 13/03/2022 18:00 | Atualizado 13/03/2022 18:06

Já classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco jogou com um time praticamente reserva e mesmo assim ganhou do Resende por 3 a 0, gols de Bruno Nazário, Vitinho e Vinícius em São Januário. E aproveitando o tropeço do Botafogo com o Audax (empate em 2 a 2), o Gigante da Colina terminou a Taça Guanabara em terceiro lugar e enfrentará o Flamengo.



O primeiro duelo da semifinal será nesta quarta-feira, às 20h. O estádio será confirmado em breve pela Ferj. E a volta será no domingo, às 16h no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais no confronto.

Depois da sequência desgastante de clássicos e de jogos na Copa do Brasil, o técnico Zé Ricardo optou por escalar apenas três titulares (Quintero, Zé Rafael e Bruno Nazário). E ainda perdeu o zagueiro Ulisses no primeiro minuto contra o Resende, com entorse no tornozelo esquerdo. Apesar de ter mais a bola, o Vasco chegou pela primeira vez aos 19, com Nazário mandando para fora. Depois, levou perigo mais duas vezes em escanteios: Figueiredo deu linda bicicleta, parando no goleiro e Zé Ricardo mandou na trave.

Até que, o Gigante da Colina chegou ao gol quando conseguiu acelerar a bola, em contra-ataque, que parou em Nazário para dar belo chute de fora da área, aos 40. O Resende, que até então havia chutado de longe, quase empatou nos acréscimos, mas Halls fez grande defesa em finalização de Biancucchi.



No segundo tempo, o Resende voltou melhor e por pouco não marcou aos 4, após saída errada de Halls, mas Macena tocou fraco e Zé Gabriel salvou. O Vasco seguiu com dificuldade de criar. Quando conseguiu, Figueiredo demorou a finalizar, aos 18. E precisou de mais um tempo para o Gigante chegar novamente, após as substituições, mas foi certeiro, aproveitando contra-ataques e erros do adversário.

Recuperado de lesão, Vitinho finalmente estreou e marcou, de cabeça, o segundo gol, aos 30, após cruzamento de John Sánchez. Aos 34, Vinícius fez o terceiro do Vasco. Os três entraram na segunda etapa.