Zé Ricardo - Rafael Ribeiro/Vasco

Zé RicardoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 13/03/2022 15:12

Já classificado para a semifinal da Campeonato Carioca, o Vasco optou por poupar a maioria dos titulares após sequência desgastante de clássicos estaduais e de jogos da Copa do Brasil. O técnico Zé Ricardo nem sequer relacionou Nenê, Thiago Rodrigues, Weverton, Anderson Conceição, Raniel, Getúlio, Matheus Barbosa, Edimar e Gabriel Pec para o duelo deste domingo às 16h contra o Resende, em São Januário.



O Vasco vai a campo com: Halls, Léo Mattos, Quintero, Ulisses e Riquelme; Yuri, Zé Gabriel, Bruno Nazário e Luiz Henrique; Isaque e Figueiredo.



O duelo com o Resende confirmará a posição do Vasco ao fim da Taça Guanabara e quem enfrentará na semifinal do Campeonato Carioca. Em quarto lugar, o Gigante da Colina precisa vencer e torcer por um empate do Botafogo (ou empatar e o Glorioso perder) para terminar em terceiro.