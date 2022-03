Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 PartnersDivulgação

Publicado 14/03/2022 11:49 | Atualizado 14/03/2022 11:57

Em fevereiro, o Vasco acertou um acordo com a 777 Partners para um investimento de R$ 700 milhões por 70% das ações de uma futura Sociedade Anônima do Futebol, que ainda precisa ser aprovada internamente pelo clube. Em entrevista ao Estadão, Juan Arciniegas, diretor da empresa americana, apresentou seu planejamento para o time carioca.

"Todo o dinheiro deve ser investido nos próximos, eu diria, quatro anos, mais ou menos. Depende de algumas coisas. Parte do dinheiro para infraestrutura, uma parte diferente será para pagamento de dívidas, etc. Em termos de planejamento, a previsão é de quatro anos, mas saber se realmente todo esse valor será usado está um pouco fora do nosso controle. Porém, temos já um bom avanço de como esse investimento será alocado.", disse Juan.

Sobre o que esperar do envolvimento da 777 no dia a dia do Vasco, o diretor afirma que o foco é estar presente de alguns modos.

"Acho que são duas formas. Uma é nós, eu e Josh, estarmos visitando o Brasil, indo a jogos, conversando com a direção, seja por telefone, videoconferência ou pessoalmente. A outra seria contratar pessoal em tempo integral para aumentar nossa equipe e ter profissionais que possam trabalhar muito tempo em cada clube que temos. Não precisa ser necessariamente eu, pois preciso estar aqui na sede (em Miami), mas um profissional exclusivamente focado no clube, um representante nosso lá. Então será uma combinação disso. Não podemos estar em todos os times ao mesmo tempo, mas acho importante estar presente, mostrar aos torcedores isso. Sentimos que a recepção da torcida do Vasco e do Genoa também foi muito positiva e somos muito gratos por isso.", falou.

Cargos dentro do acordo ainda é uma questão a ser definida, segundo o empresário.

"Não, ainda não (temos definição). Basicamente, nós temos, em pouco menos de três meses, que ter a confirmação da due diligence. Com todo o trabalho que já tivemos até agora, é difícil agora achar alguma surpresa. Parte desse processo vai ser o de entender a composição da direção, de todo o clube e compreender como podemos ajudar em termos de pessoal ou conselhos estratégicos. Então, não temos planos de retirar ou integrar alguém específico de uma função. Nós queremos trabalhar com a direção e ver o melhor para o clube e usar a nossa competência e a de nossos parceiros.".

O empresário da 777 valorizou a relação de torcedor e investidor. Ele revelou que esse foi um aprendizado desde que a empresa começou a investir no futebol.

"Eu acho que um aprendizado obtido foi a real necessidade de estar presente e para os torcedores entenderem que você é um investidor presente. Por vários motivos você quer estar, mas também porque é importante estar próximo do trabalho sendo feito, especialmente no futebol. Estar próximo e entender como funciona por dentro é crucial para ter um clube de sucesso, se não tiver essa presença, eu acho muito difícil dar certo."

Para finalizar, Juan Arciniegas comentou sobre o Vasco jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro novamente este ano e o que está sendo projetado para os próximos três ou quatro anos.

"Claro que esperamos que esteja novamente na primeira divisão. Queremos que dispute competições sul-americanas e, no Brasil, há várias vagas para esses torneios, comparado aos outros países do continente. Tem muito trabalho ainda a ser feito. Não é algo da noite para o dia. Queremos estar no top 5 do futebol brasileiro, mas não podemos garantir isso a curto prazo porque ainda estamos na segunda divisão. Então precisa de um tempo para chegarmos ao topo.", completou.