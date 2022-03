Jogador foi condenado por estupro - Reprodução de internet

Jogador foi condenado por estuproReprodução de internet

Publicado 14/03/2022 13:21

Rio - O atacante colombiano Andrés Escobar, de 30 anos, foi condenado a dois anos de prisão, na Islândia, por estupro de uma mulher em setembro do ano passado. De acordo com o portal local "Mbl.is", o processo criminal foi ajuizado em 22 de dezembro e relatou que jogador teria mantido relações sexuais com a vítima sem o consentimento da mesma, que estava embriagada no momento em que sofreu o abuso

O advogado de defesa do atacante recorreu à sentença perante o Tribunal Superior Nacional e ainda aguarda uma resposta. Andreas Escobar admite ter se relacionado sexualmente com a mulher, mas negou ter cometido violência sexual.

Conhecido como "Manga", o jogador, de 30 anos, defendeu o Vasco em 2017 e 2018, sem muito brilho. Sua passagem mais recente pelo futebol brasileiro aconteceu em 2019, quando defendeu o CSA, de Alagoas. Além dos clubes brasileiros, Escobar atuou por Dínamo de Kiev, Milionários-COL, Estudiantes e Tolima, atualmente ele estava atuando pelo Leiknir, da Islândia.