15/03/2022

Rio - Após a sinalização do acerto do projeto de SAF com o grupo investidor 777 Partness, o Vasco recebeu um aporte de R$ 70 milhões. A verba foi utilizada para quitar as dívidas salarias do Cruzmaltino, mas não deverá mudar o perfil das contratações do clube de São Januário neste momento. As informações são do portal "globoesporte.com".

Após fechar com o jovem Lucas Oliveira, de 21 anos, no Bangu, o Cruzmaltino continua buscando nomes baratos que vem se destacando nos Campeonatos Estaduais. Segundo o site, o atacante Roberto Baggio, que também defende o Bangu, está na mira do Vasco para a disputa da Série B. Além dele, o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, também interessa. Mesmo negociando com nomes mais modestos, ainda assim, o clube de São Januário vem tendo dificuldades de contratar.

De olho no mercado, o Vasco tem a contratação de atacantes, de um lateral, de um meia e de zagueiros como prioridade para fortalecer o elenco. O Cruzmaltino pode passar por uma reformulação no elenco e alguns jogadores serem liberados. Atualmente, o grupo comandado por Zé Ricardo conta com 35 atletas.