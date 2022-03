Ulisses se lesionou no duelo contra o Resende - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Ulisses se lesionou no duelo contra o ResendeRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 14/03/2022 19:51

Rio - Na noite desta segunda-feira (14), o Vasco da Gama confirmou, através de sua assessoria de imprensa, que os atletas Ulisses e Getúlio sofreram lesões na última semana, e estão fora da partida contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (16), pelo duelo de ida das semifinais do Campeonato Carioca 2022, no Maracanã.

O caso mais grave é o de Ulisses. O zagueiro acabou se machucando no começo do duelo contra o Resende, e teve que ser substituído. O clube informou que um exame de imagem diagnosticou uma lesão ligamentar no pé esquerdo do defensor. Com isso, o jogador será submetido a um procedimento cirúrgico, acompanhado do médico do Cruzmaltino, Gustavo Caldeira. Com isso, o atleta provavelmente não jogará mais nesta edição do estadual.

Getúlio, por outro lado, tem situação bem mais tranquila. O atacante havia sentido um desconforto muscular no treinamento da última sexta-feira (11), e teve uma lesõa na coxa direita detectada. Ainda de acordo com o Cruzmaltino, o atleta está em tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP).