Maracanã será palco de pelo menos dois jogos das semifinais - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 14/03/2022 17:34

Rio - Nesta segunda-feira (14), Flamengo e Vasco da Gama divulgaram as informações sobre a venda de ingressos para o confronto de ida das semifinais do Campeonato Carioca 2022. Mesmo sendo visitante, Rubro-Negro trouxe ingressos mais baratos para seus torcedores.

Confira a tabela de valores divulgada pelo Flamengo:

Setor Norte (Flamengo)

Sócio-torcedor: R$20,00

Inteira: R$50,00 (meia-entrada R$25,00)



Leste Superior (Misto)

Sócio-torcedor: R$20,00

Inteira: R$50,00 (meia-entrada R$25,00)



Leste Inferior (Misto)

Sócio-torcedor: R$28,00

Inteira: R$70,00 (meia-entrada R$35,00)



Maracanã Mais (Misto)

Sócio-torcedor: R$145,00

Inteira: R$250,00 (meia-entrada R$162,50)

Confira a tabela de valores divulgada pelo Vasco da Gama:

Setor Sul – R$50,00

Leste Superior – R$50,00

Leste Inferior – R$70,00

Maracanã Mais – R$250,00



Dos planos e valores por setor:



Setor Leste Superior:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$15,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$25,00

Estatutário Caldeirão – R$25,00

Estatutário Norte a Sul – R$25,00

Estatutário Camisas Negras – R$25,00

Estatutário – R$25,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$15,00



Setor Leste Inferior:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$21,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$35,00

Estatutário Caldeirão – R$35,00

Estatutário Norte a Sul – R$35,00

Estatutário Camisas Negras – R$35,00

Estatutário – R$35,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$21,00



Setor Sul:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$15,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$15,00

Estatutário Norte a Sul – R$25,00

Estatutário Camisas Negras – R$25,00

Estatutário – R$25,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$15,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$15,00

Norte a Sul – R$25,00

Camisas Negras – R$45,00



Setor Maracanã Mais:



Todos os planos ativos – R$145,00

Vasco e Flamengo se enfrentarão na próxima quarta-feira (16), às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, em confronto válido pelo duelo de ida das semifinais do Campeonato Carioca 2022. A partida de volta está marcada para o dia 20, às 16h, também no Maracanã.