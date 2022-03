Luis Castro será o treinador do Botafogo - Reprodução

Publicado 14/03/2022 16:55

O Botafogo esperava poder contar com Luís Castro alguns dias antes do previsto, mas essa possibilidade acabou nesta segunda-feira. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Al Saad, o Al Duhail do técnico português está na final da Copa do Emir do Catar e fará a última partida da temporada nesta sexta-feira, contra o Al Gharafa.

Com isso, o Botafogo terá de aguardar por mais alguns dias e vive a expectativa da chegada do novo comandante no fim de semana. Luís Castro ainda não foi anunciado, mas o Al Duhail confirmou no domingo a saída dele para um clube brasileiro. Ele tinha contrato até o meio do ano, mas foi liberado antes em comum acordo, e seu time fará a última partida da temporada brigando por um título.



Luís Castro foi o nome escolhido por John Textor para assumir o Botafogo nesta nova fase com a SAF. Com experiência na base do Porto, o técnico português é a aposta para um novo modelo de formação de atletas no Glorioso.

Desde o fim de fevereiro Luís Castro vem analisando o elenco e nomes para a contratação para a temporada.