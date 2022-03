Diego Goncalves, atacante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/03/2022 14:43

Rio - O Botafogo deve ter a volta do atacante Diego Gonçalves em breve. Após uma lombalgia, ele voltou a correr no gramado, mas ainda não deve estar à disposição para a partida contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca. A informação é do jornalista Daniel Braune.

Apesar de ter voltado a correr, a previsão para a volta dos trabalhos com bola é de duas semanas. Como o Glorioso jogará as semifinais nos dias 21 e 27, as chances dele estar em campo são mínimas.

Diego Gonçalves já desfalca o Botafogo desde o dia 13 de fevereiro. Sua última partida foi no clássico contra o Vasco da Gama.