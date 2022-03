Gatito no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Gatito no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/03/2022 13:42

O Botafogo tem grande risco de perder Gatito Fernández para os dois confrontos da semifinal do Campeonato Carioca, dias 21 e 27, contra o Fluminense. Convocado pela seleção paraguaia para as Eliminatórias da Copa, o goleiro terá de se apresentar após o próximo fim de semana. O Paraguai não aceitou o primeiro pedido de liberação e o Glorioso continuará tentando.



"No dia da convocação do Gatito, o clube solicitou uma desconvocação. Em princípio não foi acatada pela confederação paraguaia, mas o clube está tentando. Sabemos que não é uma situação fácil, por ser Data-Fifa, mas vamos tentar até o fim ter o Gatito nos dois jogos", afirmou o técnico interino do Botafogo, Lucio Flavio.



Se o Paraguai não liberar, Gatito ficará fora até mesmo da primeira partida da semifinal, que mudou de data. Inicialmente marcado para sábado, o clássico passou para segunda, às 20h, o que impossibilita a presença de Gatito. Já a volta será no domingo 27 e o Paraguai joga dois dias depois.



Pelo menos, o Botafogo terá uma semana inteira de preparação, enquanto o adversário joga na quarta-feira no Paraguai, pela Libertadores. " Essa semana vem a ser importante para nós no sentido de recuperar alguns jogadores que não pudemos contar nos últimos jogos, condicionar melhor cada um deles e tentar preparar o melhor Botafogo para essa semifinal", disse Lucio Flavio.