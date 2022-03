Audax-RJ x Botafogo - Taça Guanabara - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/03/2022 17:55 | Atualizado 13/03/2022 18:48

Rio - O Botafogo empatou com o Audax-RJ por 2 a 2, neste domingo, no Estádio Municipal, pela última rodada da Taça Guanabara. Com classificação antecipada para as semifinais do Estadual, o Alvinegro vai enfrentar o Fluminense, na próxima segunda-feira (21), às 20h, no Nilton Santos, após cair para a quarta posição na tabela. No dois próximos confrontos pelo jogo de ida e volta, o Tricolor tem a vantagem do empate.



Com o time repleto de reservas e jovens jogadores da base, o Botafogo enfrentou a equipe do Audax-RJ, desesperada para garantir uma vaga nas semifinais da Taça Rio. Ainda sob o comando do técnico interino, Lúcio Flávio, o Alvinegro pressionou bastante o adversário, mas não fez o dever de casa tão cedo.



Sem entrosamento, mas com muita intensidade, o Botafogo tentou criar jogadas com longos lançamentos para pegar o Audax-RJ de surpresa na velocidade de Rikelmi pela esquerda e na explosão de Erison, dentro da área. No entanto, o primeiro tempo não conseguiu ser resumido com essa ideia do Lúcio Flávio.



Do outro lado, o Audax-RJ sonhou com pelo menos o empate para se classificar nas semifinais da Taça Rio. No entanto, ainda assim, o Laranja Meritiense utilizou a mesma ideia de criar longos lançamentos e também para decidir a partida na bola parada. Por outro lado, da mesma forma que o Botafogo, não foi o suficiente para surpreender o Alvinegro na primeira etapa.



Sem criatividade, as duas equipes terminaram o primeiro tempo com dificuldades e presas na marcação. Após os 30 minutos iniciais, o Audax-RJ tentou chamar a atenção do Botafogo com mais posse de bola, mas sem qualidade, perderam todas as jogadas contra o Alvinegro, que também não conseguiu mais ameaçar a Laranja Meritiense.



Até que, aos 40 minutos do primeiro, o Botafogo quase fez um gol contra após o lateral Vitor Marinho ter tentado cortar o cruzamento do Audax-RJ. Na ocasião, a bola desviou em Bruno Mezenga e explodiu no travessão, deixando o goleiro Diego Loureiro sem reação.



O lance assustou o time do Botafogo e resultou no gol do Audax-RJ. No entanto, antes disso, aos 41 minutos, a Laranja Meritiense cobrou o escanteio e, no bate e rebate, o goleiro Diego Loureiro socou a bola após Anderson Lessa ter tentado cabecear.



Aos 43 minutos, o Audax-RJ ameaçou novamente e conseguiu mais uma cobrança de escanteio. Neste caso, da mesma forma que na última bola parada, Anderson Lessa aproveitou o erro na saída do goleiro Diego Loureiro, empurrou para a rede e abriu o placar.



No retorno para o segundo tempo, Lúcio Flávio decidiu substituir o meia Juninho pelo atacante Luiz Fernando. Com disposição e ainda frio para a partida, o jogador criou a primeira jogada de perigo, aos 6 minutos, que resultou no gol de empate do Botafogo. Na ocasião, o lateral Vitor Marinho recebeu o passe dentro da área, cruzou rasteiro para o volante Breno que, no bate e rebate, aproveitou que a bola sobrou novamente e empurrou para a rede.

Por outro lado, foi um dos poucos lances perigosos para ambas as equipes na etapa final. Com o placar emperrado no empate, o Botafogo não conseguiu ameaçar a defesa do Audax-RJ. Quanto a Laranja Meritiense, as substituições do técnico Alex Alves não surtiram efeitos, e a equipe ficou presa na defesa alvinegra.

No entanto, aos 31 minutos, o Audax-RJ marcou pressão na saída de bola do Botafogo, recuperou a posse com o meia Hugo Sanchez, que de fora da área, finalizou no canto direito de Diego Loureiro e marcou o segundo gol da Laranja Meritiense.

Por outro lado, a metade da etapa final ficou eletrizante. Aos 33 minutos, pouco tempo depois do gol do Audax-RJ, o árbitro viu o toque de mão do zagueiro Thomás Kayck dentro da área e deu o pênalti para o Botafogo. Na cobrança, o atacante Erison cobrou com precisão e deixou tudo igual na partida.