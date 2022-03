Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Investidor americano John TextorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/03/2022 19:30

Rio - O atacante Eran Zahavi, do PSV, da Holanda, se animou com o interesse do Botafogo. Por outro lado, o Alvinegro ainda não encaminhou uma proposta oficial para o jogador israelense de 34 anos. A informação é do "Canal do TF".

Meia Zahavi Foto: Divulgação/PSV

No entanto, o Botafogo deve entrar na briga com um clube da MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos, com quem o atacante teve uma reunião na última semana. Além dos americanos, Zahavi está sendo também disputado pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, e de mais dois times paulistas.

O Alvinegro já está ciente dos valores de Zahavi, que até poderia tentar antecipar a sua transferência antes do fim de contrato com o PSV, em junho. Neste caso, o clube holandês deve valores ao jogador israelense.