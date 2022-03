Goleiro Gatito é convocado pelo Paraguai - Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP

Publicado 11/03/2022 20:45 | Atualizado 11/03/2022 21:06

Rio - O goleiro Gatito foi convocado pelo técnico Guillermo Barros para atuar pela seleção paraguaia nos dois jogos finais das Eliminatórias Sul-Americanas. Desta forma, o veterano de 33 anos deve desfalcar o Botafogo nas semifinais do Campeonato Carioca.

O Paraguai recebe o Equador no dia 24 de março, em Ciudad del Este, e duela contra o Peru no dia 29, no Estádio Nacional de Lima. Quanto aos Estaduais, as partidas acontecerão entre os dias 16 e 27.

No entanto, caso o Botafogo permaneça na terceira colocação do Estadual, o goleiro não será desfalque. Neste caso, as partidas do Flamengo seriam nos dias 16 e 20. Por outro lado, caso termine em quarto, Gatito poderia desfalcar a equipe alvinegra contra o Fluminense no dia 27.