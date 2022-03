Vitinho - Foto: Divulgação/Dínamo de Kiev

Vitinho Foto: Divulgação/Dínamo de Kiev

Publicado 11/03/2022 16:53

O Botafogo tem um alvo definido para reforçar as pontas: Vitinho, do Dínamo de Kiev, é um nome que agrada o clube. O Alvinegro, contudo, ainda não pode colocar uma proposta oficial na mesa do brasileiro, que espera por uma posição da Fifa para resolver o futuro.



Vitinho ainda não sabe se pode ou não sair do Dínamo mesmo diante dos conflitos que acontecem entre Ucrânia e Rússia e o campeonato local ter sido paralisado. Apesar do contrato ter sido 'suspenso' em um curto prazo, ainda falta maior garantia jurídica para que ele troque de clube - e é algo que o Botafogo também quer ter cuidado.

Mesmo assim, o Glorioso oficializou o interesse. O clube entrou em contato com os representantes do atleta com uma carta, mostrou valores iniciais e o projeto que envolve a nova SAF de John Textor. O Athletico, time que revelou Vitinho, também demonstrou interesse, mas os vencimentos pedidos pelo atacante são maiores que o teto inicial estipulado pelo Furacão.



Em contatos, representantes do estafe de Vitinho acreditam que a liberação da Fifa acontecerá em breve. O Botafogo sabe que outras equipes monitoram a situação e também têm interesse no jogador, mas é um dos poucos que já teve os primeiros contatos formais com os representantes do atleta.



Revelado pelo Athletico, Vitinho foi vendido para o Dínamo no ano passado. Na atual temporada, o atacante tem três gols marcados em 13 partidas.