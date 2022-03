Edinson Cavani - Divulgação / Manchester United

Publicado 11/03/2022 14:49

Rio - Sonho do Botafogo para esta temporada, o atacante Edinson Cavani teria se reunido com representantes alvinegros nos últimos dias. De acordo com informações do perfil do Twitter "Transfers24hr", o Glorioso já teria feito, inclusive, uma proposta de dois anos de contrato para contar com o jogador do Manchester United.

Cavani, de 35 anos, tem contrato com o clube inglês até o meio do ano e é visto como sonho de consumo de John Textor para começar a sua administração no Botafogo com um reforço impactante. As conversas já teriam tido um encontro presencial de representantes do clube com o empresário do uruguaio e posteriormente uma reunião online.

Com passagens por clubes importantes do futebol europeu como Napoli, da Itália, e PSG, da França, Edinson Cavani não vive um momento bom no Manchester United. O veterano deverá deixar o clube inglês ao fim da temporada europeia.