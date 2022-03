Philipe Sampaio vestirá a camisa 94 do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Philipe Sampaio vestirá a camisa 94 do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/03/2022 17:36 | Atualizado 10/03/2022 17:36

Na Europa desde 2014 e com poucos jogos nos profissionais no futebol brasileiro, Philipe Sampaio chegou ao Botafogo sofrendo um pouco com o calor, mas pronto para aprender. Chamado de 'General' na França, o zagueiro de 27 anos, admite a necessidade de readaptação e acredita que pode ter Joel Carli como um exemplo.



"Primeiro, dou os parabéns ao Carli. Ser o estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo é mérito dele. Quero aprender com ele, que é um zagueiro experiente, tem uma personalidade de líder. Eu gosto de ser assim também. Não tem disputa, eu venho para acrescentar. A gente vai se unir, ser uma família para conquistar todos os objetivos da temporada", afirmou em sua apresentação, quando recebeu a camisa 94.



Primeira contratação da 'Era Textor', Philipe Sampaio passou pelas divisões de base de São Paulo e Santos, onde foi emprestado ao Paulista e jogou poucos jogos pelos profissionais. Acabou negociado com o Boavista, de Portugal, em 2014. Ainda passou por Akhmat Grozny, da Rússia, os portugueses Feirense e Tondela, e estava na segunda divisão francesa no Guingamp.



"Passei por três países diferentes, três culturas. Venho maduro e preparado, tanto tática quanto tecnicamente. Venho aberto para aprender o que o Brasil tem a me ensinar. E trago essa experiência de fora. Gosto de me comunicar, estar perto dos companheiros. Isso vai facilitar a adaptação, por estar tantos anos fora", disse o zagueiro, explicando o apelido de 'General' na França.



"Foi pegando pouco a pouco. Tivemos uma marca importante, mais de 700 minutos sem levar gol. Depois que fiz um, comemorei daquela forma e o apelido pegou ali. Agora, estou começando uma nova história. Tenho que fazer por merecer o carinho da torcida aqui também".