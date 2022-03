Philipe Sampaio é o novo reforço da 'Era John Textor' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/03/2022 18:09

Rio - O zagueiro Philipe Sampaio, novo reforço da "Era John Textor" para o Botafogo, comemorou a chegada ao Alvinegro nas redes sociais e destacou a oportunidade de atuar pelo clube carioca. O jogador de 27 anos assinou contrato por três anos e não escondeu a felicidade.

"É um orgulho e uma honra vestir a camisa do Botafogo. Estou muito feliz com essa oportunidade na minha carreira e farei o meu melhor sempre pelo clube! Que Deus me abençoe nesse novo desafio... Vamos Fogão!!", destacou Philipe Sampaio.

"Glória a Deus por tudo. Depois de 9 anos fora volto ao meu país pela porta de um gigante, o Botafogo. Obrigado à minha família, Jéssica (esposa) e as pessoas que cuidaram de tudo para eu realizar esse sonho", completou.