Galvão BuenoTv Globo/Divulgação

Publicado 08/03/2022 12:13

Rio - As decisões de John Textor, investidor norte-americano, no Botafogo seguem repercutindo na imprensa esportiva. Durante o programa "Bem, Amigos!", o debate foi iniciado pelo comentarista Paulo Cesar Vasconcellos e contou com a opinião do narrador e apresentador Galvão Bueno. Os dois discordaram de decisões de Textor.

Tudo começou com o comentarista abordando a saída de Enderson Moreira do Glorioso, mesmo com uma aproveitamento ótimo no comando do clube carioca. "No Botafogo o John Textor assumiu, olhou e falou “não quero o time jogando desse jeito, o técnico não vai ser capaz de fazer isso", disse.

Galvão concordou e afirmou que a postura do norte-americano tem sido de arrogância. "Aí acho certa prepotência de um cara que não deve nem entender tudo isso de futebol. O trabalho que vinha sendo feito era fantástico", disse.