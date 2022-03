Novo patrocinador do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Rio - O futebol do Botafogo tem um novo patrocinador. Trata-se da Champion Watch, marca de relógios do Grupo Magnum, que fechou uma parceria até o mês de abril, período no qual estampará sua marca na omoplata da camisa alvinegra a partir do jogo desta segunda, contra o Volta Redonda, às 19h30.



De acordo com o anúncio do Botafogo, o patrocínio seguirá ativo e atacará novas frentes juntamente ao Grupo Magnum após abril. Alinhado com o novo posicionamento estratégico de marca constituído no clube, que visa um uniforme mais "clean" e prestigiado, a logomarca será nas cores preto e branco.

A Champion Watch é a principal marca da Magnum Industria da Amazônia, a maior fábrica de relógios da América Latina, localizada na Zona Franca de Manaus e com sede administrativa em São Paulo. O Grupo Magnum tem atua nos segmentos de relógios, joias (onde possui uma das 10 maiores fábricas do mundo), imobiliário e financeiro, no desenvolvimento de produtos e serviços.