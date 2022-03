Philipe Sampaio, zagueiro de 27 anos - Divulgação/Guingamp

Publicado 07/03/2022 16:08 | Atualizado 07/03/2022 16:10

Rio - O zagueiro Philipe Sampaio, novo reforço do Botafogo para esta temporada, publicou uma mensagem de despedida para o Guingamp, da França. O jogador de 27 anos é aguardado nesta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Alvinegro.

"Jamais te esquecerei, fiquei muito feliz em vestir essa camisa, momentos e lições que levarei comigo para o resto da vida. Obrigado, Guingamp", destaca zagueiro Philipe Sampaio nas redes sociais.



Philipe deve assinar contrato por duas temporadas, com a possibilidade de prorrogar por mais um ano no Botafogo. Com a camisa do Guingamp, o zagueiro disputou 44 partidas e marcou dois gols.