Luis Castro será o treinador do BotafogoReprodução

Publicado 06/03/2022 18:03

Luís Castro está acertado com o Botafogo e deve chegar para comandar o clube em até duas semanas. Segundo o globoesporte.com, o treinador deve levar consigo mais cinco profissionais em sua comissão técnica. O principal deles é o auxiliar técnico Vítor Severino, de 38 anos.

Vítor é auxiliar de Castro desde 2016, no Rio Ave. Eles se aproximaram em um curso de treinadores da Uefa, em 2013. Severino já havia trabalhado na base do Académica de Coimbra, de Portugal, e era professor na Universidade de Coimbra.

Outros profissionais que devem chegar junto com Vítor são João Brandão, auxiliar técnico; Daniel Correia, preparador de goleiros; Pedro Brito, preparador físico; e José Costa, analista de desempenho.

Ainda de acordo com o "ge", o preparador físico Roberto Oliveira, havia pedido demissão do Flamengo para trabalhar com Castro no Botafogo.