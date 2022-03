Lúcio Flávio, técnico interino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/03/2022 14:11

O Botafogo só joga contra o Volta Redonda na segunda-feira, às 19h30, mas nem precisou entrar em campo para se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Com a derrota do Madureira em casa por 3 a 1 para o Audax, o Glorioso, em quarto lugar com 16 pontos, não pode mais ser alcançado.

O Madureira, que tinha 11 pontos, podia colocar pressão sobre o Botafogo caso vencesse seu duelo e chegasse a 14. Mas agora, os dois próximos jogos do Glorioso servirão para a definição de qual posição terminará na fase de classificação.



Em quarto lugar, o Botafogo precisa vencer seus dois jogos para ter alguma chance de terminar em segundo, mas ainda assim dependerá de tropeços dos rivais. Por enquanto, o Glorioso enfrentará o Fluminense, já garantido como primeiro, na semifinal.