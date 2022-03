John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rio - De olho no mercado do Leste Europeu, o Botafogo também demonstrou interesse na contratação do zagueiro brasileiro Kaio Panteleão, de 26 anos e que defende o Krasnodar, da Rússia. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O Botafogo aumentou sua busca nos últimos dias por jogadores que estejam em clubes ucranianos ou russos, por conta da intervenção da Fifa pela liberação de seus respectivos contratos em meio a guerra envolvendo os dois países.

Kaio Pantaleão defende o Krasnodar desde a temporada de 2019 e já atuou em 65 partidas pela equipe russa. Além do defensor, a diretoria alvinegra também mira a contratação de Wanderson, atacante e companheiro de clube do zagueiro.

Outros nomes que atuam no Leste Europeu, como Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, e Vitinho, do Dínamo de Kiev, também estão no radar do Botafogo para o início do brasileirão. Em paralelo a isso, o clube carioca negocia a contratação do lateral-direito Saravia, ex-Internacional e Porto.