Publicado 04/03/2022 09:45

Rio - De olho na contratação de reforços, o Botafogo tem observado jogadores brasileiros promissores que atuam em clubes do futebol europeu. Um deles é o atacante Danilo Pereira, de 22 anos. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Glorioso entrou em contato com o jogador, que deseja retornar ao futebol brasileiro, e agora tenta convencer o Ajax, seu clube, a liberar.

Com passagem pelas divisões de base do Vasco, do Corinthians e do Santos, Danilo se profissionalizou pelo próprio Ajax. O contrato do jovem com o clube holandês vai até o meio do ano e o brasileiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. De acordo com o portal, o Botafogo deseja um empréstimo, para depois assinar em definitivo com ele por cinco anos. Algo que o Ajax descartou.

O clube holandês desejaria receber cinco milhões de euros pelo jogador (R$ 27,8 milhões, pela cotação atual). De acordo com o site, o técnico Erik ten Hag não deseja abrir mão do atacante. Na atual temporada, Danilo disputou 17 das 36 partidas do clube somando as participações nas competições nacionais.