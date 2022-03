Isla, lateral-direito do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Isla, lateral-direito do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/03/2022 15:43

Rio - O lateral-direito Maurício Isla não irá trocar o Flamengo pelo Botafogo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o chileno foi oferecido por um intermediário ao diretor executivo alvinegro, André Mazzuco, mas o Glorioso não tem interesse na sua contratação.



O veterano, de 33 anos, vive um momento complicado no Flamengo. No último fim de semana, Isla cometeu um ato de indisciplina e deixou sua decisão pública. Após ficar de fora do jogo contra o Resende, por estar supostamente com sintomas de gripe, o lateral compartilhou imagens em uma festa horas depois.

Isla chegou ao Flamengo em 2020 para substituir Rafinha e apesar de ter sido titular até o começo de 2022, nunca conseguiu conquistar os corações dos rubro-negros. Com a chegada de Paulo Sousa, o chileno se tornou a terceira opção para a a lateral, atrás de Rodinei e Matheuzinho. O seu contrato com o clube carioca vai até o fim do ano.