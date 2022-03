Lucas Piazon é o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Braga-POR

Lucas Piazon é o novo reforço do BotafogoDivulgação/Braga-POR

Publicado 03/03/2022 15:07

Rio - A contratação do meia Lucas Piazon pelo Botafogo não foi bem avaliada pelo jornalista Joza Novalis na última quarta-feira, em seu canal no YouTube. Na ocasião, afirmou que o atleta "nunca deu certo em lugar nenhum". O jogador de 28 anos é aguardado nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo até o meio de 2023.

"Piazon nunca deu certo em lugar nenhum, é a eterna promessa que veio das canteiras do São Paulo. Vive sendo emprestado para todo lugar porque ninguém quer, vários com opção de compra e ninguém exerce a opção de compra", disse Joza Novalis no YouTube.

"Quando ele chega no Braga, joga até mais do que depois, mas nunca foi bem como o pessoal está falando. É um jogador que dinamita esse jogo ofensivo, de rapidez, cerebral, dinâmico e rápido do Luís Castro. Quando a bola chega nele, que sono! Parece ter dificuldade de entender alguns processos do jogo mais moderno", completou.

"Pode dar certo? Pode, mas é arriscado. Pode até render, desde que não seja protagonista, que seja um jogador secundário. Que o torcedor do Botafogo baixe muito suas expectativas com ele. Chega para ser reserva? OK. Ele não serviu para ser titular do Rio Ave! Não curti essa contratação, torço para que dê certo, mas é complicado", concluiu.