John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/03/2022 20:54

Rio - O Botafogo segue atento no mercado para aproveitar as oportunidades. Na ocasião, após a negociação esfriar pelo alto custo financeiro com o lateral-direito Gilberto, o Alvinegro corre atrás de Renzo Saravia, da mesma posição, mas que pertence ao Porto, de Portugal. A informação é do portal "UOL".

Nas últimas duas temporadas, Saravia estava emprestado ao Internacional, mas retornou para o Porto em dezembro. No entanto, na última quarta-feira, o jogador argentino rescindiu o seu contrato com o clube português e ficou livre no mercado. O atleta tinha contrato até 2023 e vai receber cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 8,5 milhões) pelo acordo de rescisão.

Anteriormente, a intenção do Botafogo era de contratar Gilberto para evitar a limitação de estrangeiros no elenco. No entanto, após receber a oferta do Benfica para poder comprar o lateral-direito, as tratativas esfriaram.