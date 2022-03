John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri é mais um dos jogadores que interessam ao Botafogo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Glorioso ofereceu um pré-contrato ao argentino, que sinalizou positivamente sobre atuar pelo clube de General Severiano.

O contrato do jogador com o River vai até junho de 2022. O Glorioso chegou a fazer uma oferta para o clube de Buenos Aires liberá-lo mais cedo. Os valores seriam de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,7 milhões). No entanto, o River exige 5,5 milhões de dólares (cerca de R$ 28,3 milhões) para liberar o jogador.

A oferta do Botafogo ao lateral inclui a título de luvas diretamente ao lateral, com valor embutido no salário em um contrato de três anos, mais bônus por metas. Angileri chegou a ser ventilado no Flamengo e na Lazio, mas as negociações não avançaram.