Lucas Piazon é o novo reforço do BotafogoDivulgação/Braga-POR

Publicado 01/03/2022 15:39

Rio - Após acertar a chegada do zagueiro Philipe Sampaio, o Botafogo também chegou a um acordo pela contratação do meia Lucas Piazon, do Braga-POR. O jogador de 28 anos chega a pedido do técnico Luís Castro e com contrato de empréstimo até o meio de 2023.

O nome de Lucas Piazon foi ligado ao Botafogo nas últimas semanas como uma das investidas do departamento de análise de mercado do Alvinegro, que vem mapeando o mercado atrás de jogadores que se encaixem num estilo de jogo mais criativo.

O Alvinegro não pagará pelo empréstimo, mas irá arcar com o salário de forma integral. A opção de compra gira em torno de € 1,8 milhão. O jogador foi um pedido do técnico português Luís Castro, que deve se apresentar ao clube nos próximos dias.

Tratado como joia, o jogador não superou as expectativas desde sua transferência do São Paulo para o Chelsea, onde acabou sendo emprestado diversas vezes até assinar em definitivo com o Braga. Além dos blues, o meia também jogou na Inglaterra pro clubes como Reading e Fulham. Piazon ainda teve passagens pelo futebol alemão, holandês, italiano e espanhol antes de parar na equipe portuguesa.